Bundestrainer Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Nationalmannschaft Flick denkt nicht an Rücktritt: „Habe Vertrag bis 2024“ Von dpa | 30.11.2022, 13:58 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick hat sich vor dem entscheidenden Gruppenspiel bei der Fußball-WM in Katar gegen Costa Rica nicht in die Karten schauen lassen. „Netter Versuch“, antwortete Flick in der Pressekonferenz auf die Frage, ob zum Beispiel der beim 1:1 gegen Spanien als Joker erfolgreiche Stürmer Niclas Füllkrug am Donnerstag (20.00 Uhr/ARD und Magenta TV) von Beginn an spielen werde. „Das werden wir sehen.“