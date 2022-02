Urs Fischer FOTO: Andreas Gora Fussball Fischer warnt vor St. Pauli: „Aufgabe ist schwer genug“ Von dpa | 28.02.2022, 13:54 Uhr | Update vor 23 Min.

Union Berlins Coach Urs Fischer hat vor dem Duell im DFB-Pokal mit dem FC St. Pauli vor verfrühten Endspielträumen gewarnt. „Es ist ein Viertelfinale. Um am Schluss im Finale zu stehen, musst du das Viertelfinale überstehen und dann das Halbfinale. Die Aufgabe ist schwer genug. Da gilt es, den Fokus hinzubekommen“, sagte der Schweizer bei der Pressekonferenz am Montag in der deutschen Hauptstadt.