Auszeichnungen FIFA kürt Messi zum Weltfußballer - Real-„Boykott" in Paris Von dpa | 27.02.2023, 22:45 Uhr

An Lionel Messi führt kein Weg vorbei. Der WM-Held bekommt an einem argentinischen Abend von der FIFA den Silberpokal als Weltfußballer des Jahres 2022. Das sorgt in Madrid aber für Diskussionen.