Niklas Dorsch FOTO: Matthias Balk Bundesliga FCA setzt Zeichen gegen Krieg: Aufwärmen in Ukraine-Shirts Von dpa | 27.02.2022, 17:37 Uhr | Update vor 36 Min.

Der FC Augsburg hat vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga ein klares Zeichen gegen Russlands Invasion in die Ukraine gesetzt. Die FCA-Profis wärmten sich in Shirts in den Landesfarben der Ukraine auf. Die Trikots zierte eine Friedenstaube.