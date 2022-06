ARCHIV - Kölns Trainer Steffen Baumgart. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild FOTO: Rolf Vennenbernd Fußball FC-Trainer Baumgart mit bisherigen Transfers zufrieden Von dpa | 18.06.2022, 11:44 Uhr

Trainer Steffen Baumgart ist mit den bisherigen Transfers des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln trotz des eingeschlagenen Sparkurses sehr zufrieden. „Alles, was wir uns bislang vorgenommen haben, hat geklappt“, sagte der FC-Coach der Onlinezeitung „Geissblog“. „Wir wollen einen harmonischen Kader haben, in dem wir die jungen Spieler in Ruhe an die Bundesliga heranführen zu können“, erklärte der Coach nach den jüngsten Verpflichtungen von Steffen Tigges (Borussia Dortmund) und Kristian Pedersen (Birmingham City).