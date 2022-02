Timo Schultz FOTO: Daniel Reinhardt Fussball FC St. Pauli muss Ohlsson ersetzen: Schultz warnt Von dpa | 24.02.2022, 09:54 Uhr | Update vor 2 Std.

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt auf Sebastian Ohlsson verzichten. „Er hat sich im Training am Knie verletzt“, berichtete Trainer Timo Schultz am Donnerstag über den 28 Jahre alten Rechtsverteidiger. „Es sieht nicht gut aus. Er wird uns am Wochenende und auch in der bevorstehenden englischen Woche definitiv nicht zur Verfügung stehen.“