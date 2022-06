ARCHIV - St. Paulis damaliger Trainer Ewald Lienen steht im Stadion. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild FOTO: Uwe Anspach 2. Bundesliga FC St. Pauli: Lienen Abschied nach siebeneinhalb Jahren Von dpa | 14.06.2022, 13:32 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli und der langjährige Bundesliga-Trainer Ewald Lienen werden ihre Zusammenarbeit nach siebeneinhalb Jahren am Ende dieses Monats beenden. Der 68-Jährige arbeitete seit Dezember 2014 als Cheftrainer, Technischer Direktor sowie zuletzt als Werte- und Markenbotschafter für die Hamburger. Aber: „Nach siebeneinhalb Jahren möchte ich meinen Lebensmittelpunkt und zum Teil auch meine beruflichen Aktivitäten wieder mehr ins Rheinland, meine Heimat, verlegen“, sagte Lienen. Der am 30. Juni auslaufende Vertrag zwischen beiden Seiten werde deshalb nicht verlängert, gab der FC St. Pauli am Dienstag bekannt.