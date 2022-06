ARCHIV - Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild FOTO: Stuart Franklin 2. Liga FC St. Pauli lässt Viet nach Regensburg ziehen Von dpa | 15.06.2022, 10:48 Uhr

Mittelfeldspieler Christian Viet kehrt nicht mehr zum Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli zurück und wechselt zum Ligakonkurrenten Jahn Regensburg. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, teilten die Hamburger am Mittwoch mit. Viet war in der vergangenen Saison an die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der 3. Liga ausgeliehen worden. Sein Vertrag mit dem FC St. Pauli war noch bis 2023 gültig.