Der FC Sevilla hat das Finale der Europa League gegen AS Rom gewonnen. Foto: dpa/AP/Petr David Josek up-down up-down Enttäuschung bei AS Rom Entscheidung im Elfmeterschießen: FC Sevilla gewinnt Finale der Europa League Von dpa | 01.06.2023, 06:28 Uhr

Der FC Sevilla ist so etwas wie der Stammgast in der Europa League. Nun konnte die Mannschaft aus Spanien zum siebten Mal das Finale gegen AS Rom für sich entscheiden.