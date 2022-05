ARCHIV - Ein Fußballspieler spielt den Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Jens Büttner 3. Liga FC Ingolstadt holt Verteidiger Brackelmann aus Lübeck Von dpa | 27.05.2022, 13:03 Uhr

Absteiger FC Ingolstadt geht mit Defensivspieler Calvin Brackelmann vom VfB Lübeck in die neue Saison in der 3. Fußball-Liga. Den 22 Jahre alten Neuzugang verkündeten die Oberbayern am Freitag. „Mit seiner Statur, seiner Geschwindigkeit und seinem starken linken Fuß hat er ein sehr spannendes und gefragtes Profil“, äußerte Sportdirektor Malte Metzelder laut Vereinsmitteilung vom Freitag. Über die Vertragsmodalitäten machten die Ingolstädter keine Angaben.