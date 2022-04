ARCHIV - Der Spielball der Saison 2021/2022 der 2. Bundesliga liegt auf dem Rasen. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Guido Kirchner 2. Bundesliga FC Hansa Rostock nach 0:0 gegen SC Paderborn gerettet Von dpa | 30.04.2022, 16:06 Uhr

Der FC Hansa Rostock spielt auch in der nächsten Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Jens Härtel holte am Samstag vor 24 500 Zuschauern im heimischen Ostseestadion den letzten fehlenden Punkt mit einem 0:0 gegen den SC Paderborn.