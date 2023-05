Thomas Müller Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Bundesliga FC Bayern mit Thomas Müller gegen Schalke Von dpa | 13.05.2023, 14:51 Uhr

Thomas Müller kehrt in die Startelf des FC Bayern München zurück. Nachdem der Kapitän zuletzt in der Fußball-Bundesliga zweimal als Joker gekommen war, läuft er gegen den FC Schalke 04 wieder von Beginn an auf.