Vor der Champions-League-Partie im rund erneuerten Santiago-Bernabeau-Stadion in Madrid feiern die Fans von Union Berlin das Debüt in der Königsklasse bereits überschwenglich und friedlich in der Madrider Innenstadt. Rund 4000 Anhänger der „Eisernen“ sind mit in die spanische Hauptstadt gereist und wollen dieses historische Ereignis nicht verpassen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Am Nachmittag tränkten sie den historischen Platz Puerta de Sol in Rot und Weiß. Das Champions-League-Abenteuer für die Unioner startet am Dienstagabend bereits um 18.45 Uhr (live auf DAZN). Schon ein Remis wäre eine Sensation und ein weiteres Kapitel im Fußball-Märchen von Union Berlin.

Real-Trainer Ancelotti ist gewarnt

Der Ruf als unangenehmer Gegner eilt dem 1. FC Union Berlin bis nach Madrid voraus. „Wir haben es mit einer gut organisierten Mannschaft zu tun. Wir müssen mit hoher Intensität spielen, wenn wir gewinnen wollen“, sagte Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti vor der Champions-League-Partie. „Sie sind eine neue Mannschaft in der Champions League, aber das bedeutet, dass sie es im letzten Jahr sehr gut gemacht haben“, sagte der 64 Jahre alte Italiener. Auch der französische Nationalspieler Eduardo Camavinga sagte: „Ich bin sicher, dass wir einen komplizierten Gegner haben werden.“