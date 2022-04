BVB-Fans gehen durch die Stadt zum Stadion FOTO: Thomas Banneyer Fußball Fan-Marsch zieht vor Bundesliga-Spiel durch Dortmund Von dpa | 02.04.2022, 18:04 Uhr | Update vor 41 Min.

Anhänger von Borussia Dortmund sind vor dem Spiel gegen RB Leipzig durch die Stadt zum Stadion gezogen. Der Fan-Marsch setzte sich am Samstagnachmittag in Bewegung, wenige Stunden vor Anpfiff. Zeitweise war an der Spitze des Trosses ein Banner zu lesen, auf dem „Für immer Westfalenstadion“ stand. Auch Pyrotechnik war zu sehen.