Fußball FOTO: Stuart Franklin Abschied Ex-Wolfsburger D'Alessandro beendet Karriere in Brasilien 18.04.2022

Der ehemalige argentinische Bundesliga-Profi Andrés d'Alessandro hat sich in Brasilien mit einer Galavorstellung vom Fußball verabschiedet. Beim 2:1 (1:1) des SC Internacional gegen den EC Fortaleza in Porto Alegre erzielte der 41-Jährige am Sonntagabend (Ortszeit) den Treffer zum Ausgleich, die begeisterten Fans im Estádio Beira-Rio feierten ihr Idol.