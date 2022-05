ARCHIV - Trainer Markus Anfang lächelt. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Carmen Jaspersen 2. Bundesliga Ex-Werder-Coach Anfang freut sich über Bremer Aufstieg Von dpa | 17.05.2022, 06:20 Uhr

Ex-Trainer Markus Anfang ist begeistert vom Aufstieg Werder Bremens in die Fußball-Bundesliga. „Ich freue mich riesig für den Verein“, sagte der Fußball-Lehrer am Montagabend beim TV-Sender Sport1: „Der gehört in die Bundesliga!“ Es sei vor allem ein Verdienst seines Nachfolgers Ole Werner und seines Trainerteams. „Ich freue mich für die Fans, und ich freue mich für die Jungs“, betonte der ehemalige Coach.