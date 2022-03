Fußball FOTO: Friso Gentsch Fussball Ex-Unioner Mattuschka: St. Pauli hat „brutale Qualität“ Von dpa | 01.03.2022, 12:34 Uhr | Update vor 34 Min.

Vor dem Pokal-Viertelfinale vom 1. FC Union Berlin gegen Favoritenschreck FC St. Pauli hat der Ex-Köpenicker Torsten Mattuschka vor dem Zweitligisten gewarnt. „Pauli hat nichts zu verlieren. Ihre Stärke: die brutale Qualität in der Offensive“, sagte der 41-Jährige der „Bild“-Zeitung vor der Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ARD/Sky) im Stadion an der Alten Försterei. „Sie schießen gefühlt immer ein Tor“, sagte Mattuschka, der als Fernseh-Experte die 2. Bundesliga begleitet. Im Umschalten sei die Mannschaft richtig stark.