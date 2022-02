Ex-Fußballprofi Martin Harnik FOTO: Marcus Brandt Fussball Ex-Profi Martin Harnik drückt dem HSV und Werder die Daumen Von dpa | 22.02.2022, 11:28 Uhr | Update vor 19 Min.

Ex-Profi Martin Harnik drückt seinen beiden früheren Vereinen gleichermaßen die Daumen. „So, wie die Tabelle jetzt ist, würde ich sie mir auch am Ende der Saison wünschen“, sagte der 34-Jährige vor dem Spitzenspiel von Zweitliga-Tabellenführer Werder Bremen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim zweitplatzierten HSV in einem Podcast des „Hamburger Abendblatt“. Für die Partie tippte Harnik ein 1:1-Unentschieden.