Der brasilianische Nationalspieler kommt auf 193 Einsätze in der englischen Premier League, dort gelangen ihm 47 Tore und 40 Vorlagen.



Coutinho spielte in seiner bisherigen Karriere unter anderem für den FC Barcelona, Inter Mailand, FC Liverpool und in der Saison 2019/2020 auch für den FC Bayern. Für die Münchner erzielte er in 23 Bundesliga-Spielen acht Tore und gab sechs Vorlagen.