Klassenerhalt Ex-HSV-Profi Harnik zur Relegation: „Habe ein gutes Gefühl" Von dpa | 16.05.2022, 10:04 Uhr

Der ehemalige Fußball-Profi Martin Harnik sieht gute Möglichkeiten für seinen früheren Verein Hamburger SV in der Bundesliga-Relegation gegen Hertha BSC. „Ich habe die Hoffnung und ein gutes Gefühl beim HSV. Wenn der HSV so auftritt wie in den letzten Spielen, mit der Überzeugung, mit dieser Leidenschaft, mit dieser mentalen Stärke zurückzukommen, dann haben sie große Chancen“, sagte der 34-Jährige am Sonntagabend in der NDR-Sendung „Sportclub“. Für die Berliner spräche die „die individuelle Qualität“ im Kader.