Verstorbener Ex-Stürmer Ex-Clubs Sampdoria und Chelsea gedenken Vialli Von dpa | 08.01.2023, 19:26 Uhr

Mit besonderen Aufwärmtrikots und Schweigeminuten haben zahlreiche Fußballclubs in England und Italien am Wochenende an den gestorbenen italienischen Ex-Nationalspieler Gianluca Vialli erinnert.