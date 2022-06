ARCHIV - Kölns Marcel Risse reagiert während der Partie. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild FOTO: Marius Becker 3. Liga Ex-Bundesliga-Profi Marcel Risse bleibt bei Viktoria Köln Von dpa | 12.06.2022, 13:27 Uhr

Der langjährige Bundesliga-Profi Marcel Risse bleibt eine weitere Saison beim Fußball-Drittligisten Viktoria Köln. Der 32-Jährige unterschrieb einen Tag vor dem Trainingsauftakt einen neuen Vertrag und geht in seine dritte Saison bei der Viktoria. Risse hat 176 Erstliga-Spiele für Bayer Leverkusen, den 1. FC Nürnberg, den FSV Mainz 05 und den 1. FC Köln bestritten. 2016 erzielte er das „Tor des Jahres“. In der vergangenen Spielzeit absolvierte er 34 Spiele für die Viktoria, war Kapitän und an zehn Toren beteiligt. Er ist im Rechtsrheinischen geboren, wo der Drittligist beheimatet ist.