Bundesliga Ex-Bremer Lukas Mai wechselt vom FC Bayern zum FC Lugano Von dpa | 18.06.2022, 11:12 Uhr

Lars Lukas Mai verlässt den FC Bayern München. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger, der in der vergangenen Saison an Werder Bremen ausgeliehen war, wechselt zum FC Lugano in die erste Schweizer Liga. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag mit. In Lugano unterschrieb Mai einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2025.