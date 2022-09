Wembley-Stadion Foto: Catherine Ivill/Pool Getty/AP/dpa up-down up-down Europa League Europa League: Arsenal gegen Eindhoven nun am 20. Oktober Von dpa | 14.09.2022, 11:38 Uhr

Das abgesetzte Fußball-Spiel in der Europa League zwischen dem FC Arsenal und der PSV Eindhoven hat einen neuen Termin. Wie die UEFA mitteilte, findet die Partie nun am 20. Oktober in London statt.