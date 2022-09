Torschütze Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Nationalmannschaft Erster Tiefschlag unter Flick: Gruppensieg dahin Von dpa | 23.09.2022, 22:51 Uhr

Die Nationalmannschaft startet so in das Spiel gegen Ungarn, wie sie nicht hätte starten sollen. Die erste Halbzeit ist zum Vergessen - die zweite wenig besser. So wird das nichts mit WM-Träumereien.