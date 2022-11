Fanproteste Foto: Sören Stache/dpa up-down up-down Bundesliga Erneut Fan-Proteste gegen WM in Katar Von dpa | 12.11.2022, 16:24 Uhr

Auch direkt vor der Winterpause gibt es in deutschen Fankurven wieder Aufrufe zum Boykott der Fußball-WM in Katar. In der 2. Liga werden ebenfalls deutliche Appelle ausgesprochen.