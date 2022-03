Ron-Robert Zieler FOTO: Daniel Reinhardt 2. Bundesliga Entwarnung: Zieler steigt bald wieder ins Training ein Von dpa | 08.03.2022, 18:08 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach den Kreislaufproblemen von Ron-Robert Zieler am Wochenende soll der Torwart von Hannover 96 noch in dieser Woche ins Training zurückkehren. Die Befunde der Untersuchung seien unauffällig gewesen, er sei auch nicht an Corona erkrankt, teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag auf Nachfrage mit.