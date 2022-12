Jubeltraube Foto: Lars Baron/Pool Getty/dpa up-down up-down Nun gegen Dänemark England spaziert ins EM-Halbfinale: Kantersieg gegen Ukraine Von dpa | 08.12.2022, 16:40 Uhr

Deutschland-Bezwinger England behielt die Nerven. Mit einem am Ende souveränen 4:0 über die Ukraine zogen die Three Lions ins Halbfinale gegen Dänemark ein. Damit ist der Traum vom EM-Endspiel in Wembley nur noch einen Sieg entfernt.