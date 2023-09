Beide seien zwar zum St. George’s Park in Burton-Upon-Trent gekommen. Nach medizinischen Checks wurde ein Einsatz am kommenden Samstag in der EM-Qualifikation gegen die Ukraine im polnischen Breslau und am Dienstag in einem Testspiel gegen Schottland in Glasgow wegen vorhergehender Blessuren aber ausgeschlossen. Das teilte der Verband auf seiner Homepage mit.