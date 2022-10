Eintracht-Coach Foto: Sebastian Gollnow/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Champions League „Endspiele können wir“: Frankfurts Königsklassen-Chance Von dpa | 31.10.2022, 10:33 Uhr

Finale in Sevilla, Finale in Helsinki - und nun: Finale in Lissabon. Für die Eintracht geht ein spektakuläres Europapokal-Jahr spektakulär zu Ende. Coach Glasner denkt nur ans Weiterkommen.