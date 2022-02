Robert Lewandowski FOTO: Arne Dedert Bundesliga Emotionale Lewandowski-Botschaft: „Das zu sehen, tut weh“ Von dpa | 27.02.2022, 10:53 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Bayern kommen mit dem Erfolg in Frankfurt der zehnten Meisterschaft in Serie einen weiteren Schritt näher. In die Freude über die drei Punkte mischen sich aber auch viele sorgenvolle Töne.