Regionalliga Emden Aufsteiger: Concordia und Todesfelde hoffen Von dpa | 02.06.2022, 09:32 Uhr

Die Kickers Emden stehen vorzeitig als Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga Nord fest. Dagegen sind die Chancen für Concordia Hamburg und dem SV Todesfelde aus Schleswig-Holstein nach dem zweiten Spieltag der Aufstiegsrunde gesunken. Emden gewann am Mittwochabend in Bremen gegen Concordia Hamburg mit 3:1 (1:1). Der ehemalige Drittligist kam damit zum zweiten Sieg im zweiten Spiel, nachdem er schon zum Auftakt den Bremer SV bezwungen hatte.