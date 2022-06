Das DFB-Team steht gegen den EM-Zweiten England in der Nations League vor dem 989. Länderspiel. Foto: Daniel Löb/dpa FOTO: Daniel Löb Notizen zum 989. Länderspiel EM-Revanche gegen England - Müller übertrifft Lahm Von dpa | 06.06.2022, 10:36 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet in der Nations League am 7. Juni (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen den EM-Zweiten England das 989. Länderspiel.