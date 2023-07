Davie Selke Foto: Tim Rehbein/dpa up-down up-down Bundesliga EM-Hoffnung? Kölns Selke ist „das Thema zu weit weg“ Von dpa | 19.07.2023, 11:32 Uhr | Update vor 1 Std.

Trotz der anhaltenden öffentlichen Diskussion um die Mittelstürmer-Position in der deutschen Nationalmannschaft denkt Davie Selke vom 1. FC Köln derzeit nicht an eine mögliche Teilnahme an der Heim-EM im kommenden Jahr.