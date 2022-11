DFB-Frauen Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Frauenfußball EM: DFB-Doku über deutsche Fußballerinnen geht weiter Von dpa | 09.11.2022, 13:38 Uhr

Die Fortsetzung der TV-Dokumentation „Born for this - mehr als Fußball“ über die deutschen Fußballerinnen mit der ereignisreichen Europameisterschaft in England erscheint am 19. November.