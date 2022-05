ARCHIV - Das Logo der Spielstadt Stuttgart mit dem EM-Logo für die Fußball Europameisterschaft 2024. Foto: Bernd Weißbrod/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Bernd Weißbrod Europameisterschaft EM 2024: UEFA entscheidet über Finalort in Deutschland Von dpa | 06.05.2022, 11:19 Uhr

Das UEFA-Exekutivkomitee entscheidet am 10. Mai über den Finalort der Fußball-EM 2024 in Deutschland. Der „Spielplan für die Endrunde“ steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Entscheidergremiums in Wien.