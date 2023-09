Der Schweizer Nationalspieler, dessen Vertrag am Ende der Saison ausgelaufen wäre, hat sich nun bis zum 30. Juni 2027 an den Club gebunden, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Elvedi war zuvor ein Wechselkandidat der Gladbacher, doch zu einem Transfer in die englische Premier League kam es nicht.



„Wir freuen uns sehr, dass der offene und ehrliche Dialog, den wir mit Nico über die letzten Monate geführt haben, nun in dieser Vertragsverlängerung gemündet ist. Das sagt viel über seinen Charakter und seine Verbindung zu Borussia aus“, sagte Sportdirektor Roland Virkus.



Die Vertragsverlängerung hatte für den Club oberste Priorität, weil der Abwehrspieler sonst am Saisonende ablösefrei gewesen wäre.