Bayer Leverkusen - Bayern München Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Bundesliga Elfer statt Schwalben-Gelb: Nagelsmann leidet mit Stieler Von dpa | 20.03.2023, 04:53 Uhr

Würde es den Video-Assistenten nicht geben, hätte der FC Bayern am Sonntag wohl 1:0 in Leverkusen gewonnen und Leverkusens Amine Adli hätte Gelb-Rot gesehen. So endet das Spiel 2:1 für Leverkusen.