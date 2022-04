Georginio Rutter (l) rettete Hoffenheim einen Punkt bei Eintracht Frankfurt. Foto: Arne Dedert/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Arne Dedert 31. Spieltag Alle Konzentration auf West Ham: Eintracht hakt Remis ab Von dpa | 23.04.2022, 17:32 Uhr | Update vor 2 Min.

In der Bundesliga gelingt der Eintracht derzeit nicht viel. Aber in Frankfurt fiebern eh alle dem nächsten Highlight in der Europa League entgegen. So ist das Remis gegen Hoffenheim schnell abgehakt.