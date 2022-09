Makoto Hasebe Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Bundesliga Eintracht ohne Pellegrini beim VfB - Hasebe und Jakic fit Von dpa | 16.09.2022, 13:05 Uhr

Eintracht Frankfurt will mit dem Rückenwind des ersten Sieges der Vereinsgeschichte in der Champions League bei Olympique Marseille (1:0) auch in Fußball-Bundesliga nachlegen.