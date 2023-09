Der Fußball-Bundesligist gewann vor heimischer Kulisse durch ein Tor von Lara Prasnikar in der 24. Minute gegen den tschechischen Vertreter 1. FC Slovácko mit 1:0 (1:0). Im Endspiel des Mini-Turniers spielt Frankfurt am Samstag gegen Juventus Turin um den Einzug in die Playoffs. Die Italienerinnen setzten sich gegen WFC Okzhetpes aus Kasachstan locker mit 6:0 (3:0) durch.



Die Eintracht-Frauen dominierten die Partie von Beginn an und erarbeiteten sich reihenweise Chancen. Doch im Abschluss fehlte die Konzentration und Präzision. Lediglich Prasnikar konnte die gegnerische Torhüterin überwinden. Die Slowenin traf mit einem Flachschuss aus elf Metern, nachdem zuvor ein Versuch von Nationalspielerin Laura Freigang abgeblockt worden war. Mehr gelang dem Bundesliga-Dritten der Vorsaison nicht.