3. Liga Eintracht Braunschweig holt weiteren Ex-Profi zurück Von dpa | 03.05.2022, 16:22 Uhr

Drittliga-Aufstiegskandidat Eintracht Braunschweig hat einen weiteren Ex-Profi in die Vereinsarbeit eingebunden. Der langjährige Abwehrspieler Matthias Henn arbeitet seit dem 1. Mai hauptamtlich im Management des Gesamtvereins, teilte der Club am Dienstag mit. Henn spielte von 2007 bis 2015 in der dritten, zweiten und ersten Liga für die Eintracht und absolvierte nach seinem Karriereende ein Studium zum Sportfachwirt.