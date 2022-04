Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, hockt an der Seitenlinie und studiert das Spiel seiner Mannschaft. Foto: Dave Thompson/AP/dpa FOTO: Dave Thompson Champions League Eine besondere Nacht: Guardiolas Prüfung durch Real Madrid Von dpa | 25.04.2022, 14:32 Uhr | Update vor 6 Min.

Gelingt Pep Guardiola in diesem Jahr endlich wieder der Triumph in der Champions League? Gegner Real Madrid ist in K.o.-Spielen sehr erfahren - und kann auf einen Stürmer in Torlaune setzen.