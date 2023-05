Stefan Effenberg Foto: Guido Kirchner/dpa up-down up-down Bundesliga Effenberg sieht beim FC Bayern mangelnde Fitness Von dpa | 21.05.2023, 14:21 Uhr

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht die Spieler des FC Bayern München in einer mangelhaften körperlichen Verfassung. „Ich habe den Anschein, dass die Bayern nicht in der Lage sind, über 90 Minuten zu marschieren“, sagte der 54-Jährige in der Sport1-Sendung „Doppelpass“.