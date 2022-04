Fußball FOTO: Friso Gentsch 2. Bundesliga Dynamo Dresden will gegen Holstein Kiel Wiedergutmachung Von dpa | 15.04.2022, 10:14 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach zwölf sieglosen Spielen in Serie befindet sich Dynamo Dresden in akuter Abstiegsgefahr. Spätestens die 1:2-Niederlage beim SV Sandhausen in der vergangenen Woche hat das untermauert. „Wir waren nach dem Spiel sehr enttäuscht von der eigenen Leistung“, erklärte Innenverteidiger Michael Sollbauer am Karfreitag. Während der Trainingswoche sei es deshalb vor allem darum gegangen, die jüngeren Mitspieler mental aufzurichten. Am Karsamstag treffen die Sachsen auf Holstein Kiel (13.30 Uhr/Sky).