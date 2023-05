Paulo Dybala Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa up-down up-down Europa-League-Finale Dybala wohl nur Joker - Sevilla-Coach denkt nicht an Zukunft Von dpa | 31.05.2023, 05:49 Uhr

Offensivstar Paulo Dybala von der AS Rom bleibt im Europa-League-Finale gegen den FC Sevilla an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) voraussichtlich nur die Jokerrolle. Der argentinische Fußball-Weltmeister könne wohl „20, 30 Minuten“ spielen, sagte Trainer José Mourinho noch, als er schon dabei war, die Pressekonferenz am Vorabend der Partie zu verlassen.