2. Bundesliga Düsseldorf auch mit Notelf achtbar: 1:1 in Paderborn Von dpa | 12.03.2022

Fortuna Düsseldorf hat sich auch mit einer Notelf achtbar geschlagen. Nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage setzte das durch zahlreiche Corona-Fälle dezimierte Team am Samstag beim 1:1 (1:0) in der 2. Fußball-Bundesliga beim SC Paderborn den mit dem Amtsantritt von Trainer Daniel Thioune am 8. Februar begonnenen Aufwärtstrend fort.