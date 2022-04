Fußball FOTO: Friso Gentsch 3. Liga Duisburg will Klassenverbleib: „Ziehen bis zum Ende durch“ Von dpa | 17.04.2022, 09:35 Uhr | Update vor 11 Min.

Der MSV Duisburg will den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga möglichst schnell perfekt machen. „Wir sind jetzt auf einem guten Weg und wollen da weitermachen. Wir ziehen das jetzt bis zum Ende voll durch“, sagte MSV-Trainer Hagen Schmidt nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg bei Viktoria Berlin. Durch den Auswärtssieg konnten die Duisburger die Viktoria als direkten Konkurrenten im Abstiegskampf am 34. Spieltag auf vier Punkte distanzieren und kletterten mit 38 Zählern vorerst auf den 13. Tabellenplatz.