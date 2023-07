Klaus Allofs Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down 2. Liga Düsseldorfs Allofs schaut „mit großen Augen“ nach Schalke Von dpa | 21.07.2023, 07:17 Uhr | Update vor 25 Min.

Fortuna Düsseldorf will in dieser Saison in die Fußball-Bundesliga aufsteigen. Doch Sportvorstand Klaus Allofs muss anerkennen, dass andere Teams sich nominell bessere Spieler leisten können.