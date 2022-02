Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl FOTO: Friso Gentsch Fussball Dressur-Weltcup mit Olympiasiegerin von Bredow-Werndl Von dpa | 18.02.2022, 16:25 Uhr | Update vor 9 Std.

In den Holstenhallen Neumünster geht es am Wochenende um Weltcup-Punkte im Dressurreiten. Dabei sind klangvolle Namen am Start: Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen), Mannschafts-Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) und Mannschafts-Europameisterin Helen Langenhanenberg (Billerbeck). Die Prüfungen werden wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum stattfinden. Gemeldet haben 19 Paare aus sieben Nationen. Springprüfungen finden nicht statt.